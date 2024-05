Nacional x Fortaleza: onde assistir, escalações, arbitragem

Nacional-BOL e Fortaleza jogam nesta quarta-feira (8/5), pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. O jogo será às 21h (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia. O time cearense lidera com nove pontos, enquanto o Nacional é o lanterna com um ponto. O grupo se completa com Boca Jrs, com quatro pontos e Sportivo Trinidense, com três. Assim o Fortaleza garante a sua classificação caso vença os bolivianos e o Boca Juniors empate seu jogo contra o Sportivo Trinidense, também nesta quarta, no Paraguai. Alías, se os nordestinos vencerem ou empatarem com o Nacional Potosí e o Boca vencer o Trinidense garantem ao menos o segundo lugar antecipadamente (jogaria a repescagem).

Na ida, as equipes se enfrentaram em Fortaleza e o Leão goleou por 5 a 0.

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN 4 e Starplus a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Nacional Potosí

Mal na temporada, perdeu seus últimos cinco jogos somando Sula e Boliviano, o Nacional sabe que tem de vencer se quiser se manter vivo. Para isso, jogará com uma escalação bem ofensiva. Afinal, serão três municiadores para o atacante Martin Prost. O treinador Alberto Illanes assumiu o time em 21 de abril, na vaga de Claudio Biaggio. Nesta segunda passagem pelo Potosí, busca manter a equipe vivia na competição. Para isso, tem uma boa notícia: elenco completo, sem machucados ou suspensos.

“Tivemos algumas situações em partidas anteriores em que jogamos desfalcados, mas tenho força máxima e espero sair de campo com a vitrória” disse Illanes, ao portal boliviano Late.com.

Como está o Fortaleza

O Fortaleza tem desfalques para o jogo na Bolívia. Afinal, quatro estão machudados: Kuscevic, Cardona, Calebe e Lucas Sasha. Já Renato Kayzer cumpre suspensão. Além disso, dois reforços não foram inscritos a tempo para a fase de grupos: o lateral-esquerdo ex-Santos Felipe Jonatan e o atacante o ex-Palmerias, Breno Lopes. Ainda assim, Vojvoda diz que o time que entrará em campo é forte e buscará manter a campanha 100%.

“Não será fácil jogar na altitude. Mas estamos preparados para este duelo na Bolívia. Dessa forma, espero um bom resultado” disse Vojvoda antes do embarque.

NACIONAL POTOSÍ X FORTALEZA

4ª rodada da Sul-Americana

Data e Horário: 8/5/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, Potosí, BOL

NACIONAL: Saidt Mustafa; Oscar Baldomar, Maximiliano Ortíz, Edisson Restrepo e Heber Leanos; Marcos Andía e Gustavo Cristaldo; Diego Josue Hoyos, Samuel Galindo e Omar Duarte; Martín Prost. Técnico: Alberto Illanes

FORTALEZA:

Árbitro: Alex Cajas (EQU)

Auxiliares: Danny Ávila e Maurício Lozada (EQU)

VAR: Juan Andrade

