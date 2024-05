Abrafut indica que processará autores de denúncias de manipulação sem provas

Marcelo Van Gassen, presidente da Associação Brasileira de Árbitros de Futebol (Abrafut), indicou que vai processar quem denunciar manipulação de resultados sem provas. Especialmente as acusações em que envolvam a participação da arbitragem. A afirmação do árbitro assistente ocorreu nesta quarta-feira (08).

“Vamos começar a partir para a parte cível. Porque a pessoa vai ter que provar o que está falando. A gente não quer mais que isso aconteça. Nós já vamos ao STJD, mas fazer mais”, prometeu o mandatário da Abrafut.

Van Gassen, que foi representante da arbitragem brasileira na edição de 2018 da Copa do Mundo, e Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, fizeram críticas a este cenário. Especialmente a quantidade de denúncias sobre manipulação de resultados, assim como a gravidade das mesmas.

“Estamos vendo uma estratégia de tentar transformar decisões de árbitros, que podem ser certas ou erradas, em situações de premeditação, em acusações de manipulação de resultados”, apontou Seneme.

“Em 76 jogos neste fim de semana, identificamos cinco reclamações. Quando fomos avaliar, em só três havia razão para haver contestação”, complementou.

Influência de Textor nos casos de denúncias de manipulação

O representante da Comissão de Arbitragem da CBF relatou que houve uma influência de episódios anteriores para novos. Ele faz uma alusão ao norte-americano John Textor, sem citá-lo diretamente. Afinal, o dono da SAF do Botafogo vem fazendo acusações sobre corrupção no futebol brasileiro desde o fim do ano passado. No entanto, ainda não houve exposição de provas.

“O ambiente se contaminou. A arbitragem é boa, presta um bom serviço. Pode melhorar, é imperfeita, estamos trabalhando para isso. Quando um jogador perde um pênalti, não é culpa de todos os outros jogadores. Quando um árbitro erra, é como se todos errassem”, esclareceu Seneme.

“O que a gente espera é que as pessoas tenham mais responsabilidade sobre o que falam”, finalizou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.

Aliás, Felipe Melo deu razão a Textor ao criticar decisão do árbitro Raphael Claus no empate em 2 a 2 entre Fluminense e Atlético, no último sábado (04). Outro compromisso da Série A em que houve reclamações foi em outro empate, dessa vez entre RB Bragantino e Flamengo, em Bragança Paulista. Bruno Spindel, diretor-executivo de futebol do clube carioca, protestou contra pênalti não marcado já na reta final da partida. Por sinal, ambos vão sofrer ações da Abrafut.

