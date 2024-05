Cebolinha reconhece mau momento do Flamengo: ‘É nítido’

O Flamengo apresentou mais uma atuação irreconhecível e foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0 no Chile. Everton Cebolinha, recuperado da lesão na panturrilha direita, iniciou em campo como titular. Na visão do atacante, os jogadores rubro-negros não vivem um bom momento e precisam ser mais eficientes no ataque.

Cebolinha fala após derrota na Libertadores

“A gente tem que sair dessa situação e ganhar esses últimos jogos. Nós precisamos reconhecer que o momento não é dos melhores. É nítido isso. Portanto, nós temos que procurar onde estamos errando nos jogos”, disse Cebolinha na zona mista do Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

“Nós estamos criando bastante, mas não estamos conseguindo fazer os gols. A gente tem que caprichar um pouco mais ali na frente. O momento é de se unir”, completou Cebolinha.

Momento delicado do Flamengo

Com esta derrota, os jogadores rubro-negros caíram para terceira colocação do Grupo E e se complicaram de vez na Libertadores. Assim, os comandados de Tite precisam vencer nos próximos dois jogos e torcer por uma combinação de resultados para conseguir uma classificação.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (11/05), diante do Corinthians, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Os jogadores rubro-negros estão na sétima colocação do campeonato, com oito pontos conquistados.

