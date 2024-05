Mãe de Endrick corta nora de foto e movimenta a internet; Entenda!

Registro original de Endrick e família de sua participação no programa "Conversa com Bial" - (crédito: Foto: Reprodução / Internet)

A relação entre a mãe de Endrick e sua nora, Gabriely Miranda, não aparenta ser das melhores. Isso porque Cintia Ramos cortou a namorada do seu filho em publicação nas redes sociais, que registra a participação da família no programa “Conversa com Bial”, da Rede Globo.

A principal motivação da atitude da mãe do jogador do Palmeiras seria o incômodo com a resposta da namorada sobre a ida de Endrick para o Real Madrid, em junho. A pergunta de Pedro Bial fazia referência à animação da amada à possibilidade de morar na Europa, mais especificamente na Espanha. Em seguida, ela demonstra dúvida sobre a situação.

“Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas”, declarou.

Posteriormente, a mãe de Endrick pareceu não aprovar a fala da sua nora e quase que imediatamente interveio na situação. Com isso, adotou um discurso em que frisa a relevância da carreira do seu filho e toda dedicação para chegar a um gigante do futebol europeu.

“Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi para isso que eu e meu esposo lutamos para estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado”, assegurou a mãe.

Prioridade familiar

Cintia Ramos, mãe de Endrick, ainda complementou que os objetivos familiares são prioridade com relação a adaptações pessoais.

“Não me importo se eu vou me adaptar com alguém ou se vou ter amigos. O que importa é a família, é isso”, finalizou.

No mesmo programa, Endrick respondeu se uma das prioridades no planejamento é casar com Gabriely.

Ida de Endrick para o Real Madrid

Endrick era observado por grandes clubes europeus desde o período em que atuou nas categorias de base do Palmeiras, devido ao seu talento e potencial. Assim, o clube paulista sacramentou a venda do atacante para o Real Madrid no final de 2022.

Na época, a oferta foi de 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na cotação da época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus. Assim, com relação às variáveis, Endrick já atingiu metas que somam 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). Entre os bônus alcançados envolvem gols marcados e convocação para a Seleção Brasileira principal.

No acordo, os clubes decidiram que Endrick permaneceria no Palmeiras até o meio de 2024, quando completa 18 anos. Posteriormente a esse prazo, ele seguirá sua carreira no Real Madrid.

