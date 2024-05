Fiorentina empata no fim com o Brugge e é finalista da Liga Conferência

A Fiorentina está na final da Liga Conferência. Jogando no estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, a Viola empatou por 1 a 1, nesta quarta-feira (8), e passou à decisão após a vitória por 3 a 2 na ida. A classificação aconteceu após gol tardio de Lucas Beltrán, de pênalti, já aos 40′ do segundo tempo. O tento evitou a disputa da prorrogação.

A grande final está marcada para o dia 29 de maio, no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia. Na outra semifinal, Olympiacos e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira (9) para saber quem enfrenta a Fiorentina. Na ida, vitória dos gregos por 4 a 2 em plena Inglaterra.

Quem saiu na frente foi o time da casa. Empurrado por sua torcida, o Brugge levou apenas dez minutos para abrir o marcador e empatar a série. Vanaken recebeu e tirou do goleiro Terracciano.

A partir de então, se iniciou um bombardeio dos visitantes, que queriam evitar a prorrogação. No fim do jogo, a Fiorentina pressionou bastante em busca do empate, colocando duas bolas na trave do goleiro Mignolet.

Até que o árbitro Umut Meler Halil marcou pênalti em Nzola, já nos minutos finais. Lucas Beltrán foi para a bola e superou o arqueiro belga. 1 a 1 e classificação inédita para a Viola, cujo principal título europeu é uma Recopa da Uefa, em 1961.

ANDIAMO AD ATENE!#ClubBruggeFiorentina 1 – 1 | 90' + 8' #UECL pic.twitter.com/HYKSMO2SLu — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 8, 2024

Próximos jogos

Líder do Campeonato Belga, o Club Brugge pode se aproximar do título na próxima semana. Na segunda (13), enfrenta o Royale Union, pela antepenúltima rodada. Se despede em jogos contra o Anderlecht (dia 19) e Cercle Brugge (26).

A Fiorentina vem em nono no Campeonato Italiano e ainda busca vaga em competições europeias, que também pode chegar caso conquiste a Conferência. Enfrenta o Monza, em casa, também na segunda-feira. Ainda antes da final (contra Olympiacos ou Aston Villa), recebe o Napoli (19) e visita o Cagliari (26).

