Léo Dias vai a público e desmente informação sobre traição de Hulk

O jornalista Léo Dias voltou ao mundo das fofocas em Minas Gerais. No entanto, desta vez, o comunicador fez um vídeo para se desculpar e retratar sobre uma possível traição do atacante Hulk.

Inicialmente, Dias explicou que as informações passadas sobre o ex-casamento do jogador com a empresária Iran Ângelo, no primeiro momento, eram inverídicas.

Na época, aliás, Léo informou que Hulk teria traído a ex-mulher com a atual, Camila, que é sobrinha de Hulk. Ele também chegou a falar que o relacionamento entre o jogador atleticano e a atual esposa teria causado desconforto na família.

O vídeo, no entanto, só aconteceu por causa de um acordo feito na Justiça, em audiência realizada no dia 30 de abril de 2024.

“Em audiência realizada no dia 30 de abril de 2024, perante a 16° Vara Criminal da Comarca de Pernambuco, as partes Camila, Givanildo e Leonardo chegaram em composição de acordo, no qual ficou estabelecido que: O Sr. Leonardo pede desculpas a Camila e Givanildo pela divulgação de informações que partiram de uma fonte e que lhe mostrou informações da separação de Givanildo: Fica esclarecido, portanto, que fogem da realidade dos fatos, as seguintes informações repassadas pela citada fonte”, postou Léo Dias na legenda.

