Palmeiras e Allianz disponibilizam postos de doação para o Rio Grande do Sul

Entorno do Beira-Rio, estádio do Internacional, tomado pelas águas - (crédito: Foto: Max Peixoto/MetSul Meteorologia)

Nesta quarta-feira (8), inicia-se uma grande parceria entre a WTorre Entretenimento – responsável pela gestão da arena – e o Palmeiras. Postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade serão criados no Allianz Parque e destinados às vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. A entrega ocorrerá todos os dias das 10h às 17h.

As doações serão recebidas no Portão A, localizado na Rua Palestra Itália, nº 200, Perdizes. Os itens arrecadados serão endereçados à Defesa Civil, que, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), organizará os envios ao estado gaúcho. Além do estádio, o Verdão também vai disponibilizar pontos de doação na Academia de Futebol, local de treinamento do elenco profissional palestrino, no clube social e em todas as lojas Palmeiras Store espalhadas pelo Brasil. Veja os endereços:

Academia de Futebol I

Av. Marquês de São Vicente, 2650 – Água Branca, São Paulo – SP

Academia de Futebol II

Rod. Ayrton Senna, 280 – Vila Santo Henrique, Guarulhos – São Paulo

Clube Social

Rua Palestra Italia, 214 – Perdizes – SP

Veja os itens de maior necessidade

Assim, os itens de maior necessidade neste momento são: água potável, material de limpeza, itens de higiene pessoal, medicamentos, ração e itens para pets, e alimentos não perecíveis. Dessa maneira, no momento da entrega, as associações pedem apenas a atenção quanto à data de validade dos medicamentos e alimentos.

Para a entrega na central da Defesa Civil, a WTorre terá o apoio da Transjori para levar as doações até a central da Defesa Civil no Jaguaré.

A calamidade ainda é um fato e ocorre desde a semana passada. Até o momento, mais de 100 pessoas morreram e 131 estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, o estado tem 48.297 desabrigados e 156.056 desalojados. O FUSSP não está recebendo doações em PIX ou dinheiro.

