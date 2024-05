Cobresal x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta quarta-feira (8/5), às 21h30 (de Brasília) o São Paulo vai até Calama, no Chile, enfrentar o Cobresal, no Estádio Zorros del Desierto. O jogo vale pela quarta rodada do Grupo B e pode valer ao time são-paulino a sua classificação antecipada às oitavas. Para isso, precisa vencer o rival (lanterna com apenas um ponto) e aí fica à espera do resultado de Talleres (7 pontos) e Barcelona (2) que se enfrentam também nesta quarta. Se o Talleres vencer e o São Paulo também, os dois avançam por antecipação. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h, com o tradicional pré-jogo. O comando e a narração será de Diogo Mazur.