Matheuzinho é dúvida no Corinthians para encarar o Flamengo

O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (8) e começa a pensar no Flamengo, adversário do próximo sábado (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo no Maracanã, o técnico Antônio Oliveira pode ficar sem o lateral-direito Matheuzinho. O jogador teve uma torção no tornozelo e iniciou o tratamento. Ainda não se sabe o prazo de recuperação.

Apesar de condição física não ideal, a expectativa é que o jogador possa se recuperar a tempo e ficar à disposição da comissão técnica. Para a posição, o Corinthians também conta com Fagner.

Desfalque e retorno

Se Matheuzinho é dúvida, Raniele é um desfalque certo. O jogador sofreu o terceiro amarelo diante do Fortaleza e não viaja rumo ao Rio de Janeiro. Por outro lado, o técnico Antônio Oliveira poderá contar com Rodrigo Garro. O argentino não encarou o Nacional-PAR por causa do nascimento do seu filho. Porém, ele é presença certa no time diante do Fla.

Corinthians e Tite

O jogo do fim de semana será marcado pelo reencontro do Corinthians e o técnico Tite. Em três passagens no clube, o treinador, que atualmente está no Flamengo, conquistou diversos títulos. Entre as taças obtidas, ele venceu a Libertadores da América e o Mundial de Clubes da FIFA.

Vale citar, que ao longo da temporada 2023, o Alvinegro procurou o comandante para assumir a equipe, mas não conseguiu o acerto. De forma surpreendente, Tite preferiu aceitar o Flamengo.

