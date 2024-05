Joselu se torna herói no fim, Real vira e vai à final da Liga dos Campeões

Joselu fez dois gols no fim e foi o herói da virada do Real Madrid contra o Bayern de Munique - (crédito: Thomas Coex/AFP)

Pode ser o peso da camisa, o histórico, pacto, o que for. É o Real Madrid. O maior campeão europeu venceu o Bayern de Munique de virada, por 2 x 1, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (8/5), em Madrid, e carimbou o passaporte para a 18ª final da história do clube. Com dois gols de Joselu no fim, os madridistas bateram os alemães por 4 x 3 no agregado e irão pegar o Borussia Dortmund na decisão, marcada para 1º de junho, em Wembley, na Inglaterra.

Não é surpresa ver o Real Madrid brigar mais uma vez para ser dono da Europa, mas mesmo assim não deixam de surpreender. A equipe comandada por Carlo Ancelotti começou pressionando, mas saiu atrás quando Alphonso Davies abriu o placar para os Bávaros aos 23 do segundo tempo. Aos 36, Joselu entrou no lugar de Valverde e, aos 43 aproveitou rebote de Neuer, até então herói do confronto, para empatar a partida. Aos 46, o atacante espanhol mostrou estrela e completou cruzamento de Rudiger para sacramentar a virada e o lugar dos Los Blancos na final.

Dono da noite, Joselu teve a consagração com a camisa dos Los Blancos. Contratação questionada no começo do ano, ele teve passagem apagada pela equipe em 2011/12, mas sempre foi torcedor do clube. Na final contra o Liverpool, inclusive, o atacante esteve presente no Stade de France, em Paris, para acompanhar como torcedor a vitória sobre o Liverpool.

Maior campeão da orelhuda, com 14 títulos, os Merengues irão reencontrar o Dortmund pela primeira vez desde 2017, quando se enfrentaram na fase de grupos. O histórico é favorável aos espanhois, com seis vitórias e cinco empates em 14 duelos. A decisão em Wembley também vale a bolada de 20 milhões de euros (R$ 109,4) para o vencedor.

O jogo

O Real Madrid começou a partida em cima do Bayern. Vini Jr parou na trave e em Neuer, Rodrygo em defesaça o paredão alemão, enquanto a única grande chance dos visitantes veio do pé de Harry Kane, que obrigou Lunin a fazer boa defesa.

O segundo tempo trouxe a mesma toada, com Neuer salvando os Bávaros, até que Alphonso Davies, em jogada individual pela esquerda, ajeitou para a perna ruim e fez um golaço para colocar o Bayern na frente. Depois da abertura do placar, o Real foi com tudo para frente, enquanto Thomas Tuchel recuou o Bayern.

Aos 43, Neuer foi de herói a vilão. Vini Jr finalizou de fora da área para uma defesa fácil, mas o goleiro errou ao tentar encaixar a bola, que sobrou limpa para Joselu, oportunista, empatar o jogo em 1 x 1. O Real balançou a rede novamente aos 45, com Nacho, mas foi marcado falta no lance. Ainda assim, um minuto depois, Joselu apareceu novamente, livre na pequena área, para completar cruzamento de Rudiger e dar a virada ao Real Madrid.

Em uma nova inversão de cenários, o Bayern tentou partir para cima, mesmo sem Harry Kane, e chegou a fazer um gol com De Ligt, mas o árbitro já havia assinalado um impedimento polêmico antes mesmo da conclusão do lance.

Ficha técnica:

Real Madrid 2 (4) x (3) 1 Bayern de Munique - jogo de volta, semifinais da Uefa Champions League 2023/2024

Local: Santiago Bernabéu, Madrid

Data: 8 de maio de 2024, quarta-feira

Gols: Joselu, duas vezes (Real Madrid); Alphonso Davies (Bayern)

Cartão amarelo: Camavinga (Real Madrid)

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Real Madrid

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouameni (Camavinga), Kroos (Modric), Valverde (Joselu) e Bellingham (Militão); Rodrygo (Brahim Díaz) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Bayern de Munique

Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier e Mazraoui; Laimer, Pavlovic e Musiala (Muller); Sané (Kim Min-jae), Kane (Choupe-Moting) e Gnabry (Davies). Técnico: Thomas Tuchel

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima