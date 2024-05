Fluminense e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão sub-20

Com direito a jogador de linha no gol sem ser vazado, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 2 a 2, nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Mesmo fora de casa, o Galo chegou a abrir 2 a 0, com João Rafael e Isaac. Mas Dohmann e Kelwin balançaram a rede para os donos da casa, garantindo um empate heroico.

O Fluminense vai a cinco pontos e segue na 15ª colocação, enquanto o Atlético é o 12º, com sete pontos. A equipe tricolor, comandada pelo técnico Rômulo Rodriguez, volta a campo na próxima quarta (15), quando enfrenta o Cuiabá, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada, novamente em Xerém. O Galinho, por sua vez, enfrenta o Flamengo, em casa, na outra quinta (16).

Cabe lembrar que o Fluminense precisou usar o zagueiro Kayky Almeida como goleiro. Já que o Rômulo Rodriguez já havia feito todas as alterações e o goleiro Kevyn Vinícius foi expulso, já nos acréscimos. O zagueiro/goleiro assumiu a meta e não sofreu gol.

