Olympiacos x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Olympiacos, de Rodinei, venceu na ida e está mais perto da final com a Fiorentina - (crédito: Foto: Divulgação/Olympiacos)

A bola vai rolar para mais uma partida da Uefa Conference League 2023/24. Afinal, nesta quinta-feira, o Olympiacos recebe o Aston Villa pelo jogo de volta da semifinal do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Olympiacos

Com grande vantagem depois da vitória por 4 a 2 na ida, os gregos querem confirmar a vaga na final. Para isso, aliás, poderão até perder por um gol de diferença. Assim, caso cheguem à decisão, jogarão “em casa”, já que a finalíssima será em Atenas, no estádio do AEK. A Fiorentina, que eliminou o Club Brugge, já está na final.

Como chega o Aston Villa

Os ingleses estão em desvantagem e precisam de uma grande remontada para chegar à decisão. A confiança, porém, é alta, principalmente em nomes como Douglas Luiz, Bailey e Watkins. A classificação, entretanto, precisa vir acompanhada de vitória por três gols de diferença. Caso vença por dois gols, o jogo irá para a prorrogação.

OLYMPIACOS X ASTON VILLA

Uefa Conference League 2023/24 – Semifinal – Jogo de volta

Data e horário: 09/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu (GRE)

OLYMPIACOS: Tzolakis; Rodinei, Ndoj, Retsos e Ortega; Hezze, Iborra e Chiquinho; Masouras, Podence e El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar

ASTON VILLA: Dibu Martinez; Konsa, Pau Torres, Diego Carlos e Digne; Cash, Douglas Luiz, McGinn, Bailey; Duran e Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Referee Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Stefan Lupp (ALE) e Marco Achmüller (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

