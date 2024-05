Palmeiras goleia o São Paulo pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira (8), o Palmeiras goleou o São Paulo por 5 a 1, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia. O jogo foi válido pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. Com o placar, o Verdão chegou aos 18 pontos e está com 100% de aproveitamento na liderança do torneio. Enquanto isso, o Tricolor está na penúltima colocação, com um ponto.

Calendário

Na próxima jornada, o São Paulo busca a recuperação diante do Cruzeiro, em Cotia. O Palmeiras mede forças contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri.

Primeiro tempo

O Palmeiras foi melhor desde o início do jogo e empurrou o São Paulo para o seu campo de defesa. Com o passar do tempo, o Verdão enfileirou chances de marcar, porém não foi efetivo nas conclusões.

Segundo tempo e show do Palmeiras

A partir dos 12 minutos, a goleada começou a ser construída. Luighi pegou a sobra após confusão na grande área e mandou para a rede. Logo depois, Allan recebeu passe de Luighi e ampliou. O São Paulo ainda sonhou com a reação através do gol marcado por Paulo, mas parou por aí.

Na casa dos 23 minutos, Benedetti aproveitou a cobrança de escaneio e cabeceou para dentro da rede. A vitória se tornou goleada através de Riquelme Fillipi, que aproveitou a falha da zaga após cruzamento. Por fim, Sorriso fez jogada pela direita e achou Antônio Marcos para completar.

