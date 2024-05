Jô fala sobre prisão e afirma: ‘Sou uma pessoa correta’

JÃŽ está no Amazonas FC para disputar a Série B 2024 - (crédito: Divulgação )

O centroavante Jô, do Amazonas, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (8) e falou sobre a sua prisão. De forma categórica, ele disse que não deve pensão alimentícia e afirmou que está com as contas em dia.

“Deixar claro aqui que o problema que aconteceu não foi falta de pagamento de pensão mensal. E sim foi uma correção de um ajuste de pensão. A pensão é paga todo mês corretamente, mas houve um ajuste, uma correção no qual isso aí também a gente já acabou quitando. Não foi a falta de pagamento que causou tudo aquilo, foi uma correção de ajuste da pensão”, afirmou, antes de completar:

“Quem me conhece sabe o quanto eu sou transparente, o quanto procuro ser uma pessoa correta, ainda mais sabendo da dimensão que é essa situação. Eu não poderia deixar falhar isso. Há pessoas que eu devo todo o respeito e carinho, que são a minha esposa e meus filhos que me apoiaram. Ficaram chateados com a situação, é claro, então eu tenho um amor e um carinho por eles muito grande”.

Entenda o caso da prisão de Jô

O atacante Jô foi preso na última segunda-feira (6) em decorrência da acusação de não ter pago a pensão alimentícia. O atleta passou a noite na cadeia e só houve a liberação no dia seguinte, logo depois da Justiça acatar o pedido da defesa do jogador.

Assim que retornou a Manaus, Jô teve o apoio do Amazonas FC e foi reintegrado ao elenco do técnico Adilson Baptista.

