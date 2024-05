Destaque no Real Madrid, Vini Jr comenta pressão na Seleção Brasileira

Vini Jr foi o grande nome da classificação do Real Madrid sobre o Bayern - Foto: Thomas Coex/AFP via Getty Images - (crédito: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Eleito melhor em campo nos dois jogos contra o Bayern de Munique na semifinal da Champions, Vini Jr foi questionado sobre a pressão de jogar na Seleção Brasielira após a vitória do clube merengue por 2 a 1 sobre os bávaros, nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu. Apesar do grande destaque no futebol europeu, o atacante classificou o tema como “complicado”.

“Um tema complicado jogar na seleção. Foram muitos craques que passaram pela Seleção. Zico, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo e os torcedores querem que joguemos neste nível. É um pouco complicado. Mas tentamos nos adaptar e trabalhar para fazer o Brasil ganhar e ter a união que temos aqui no Real. Vamos tentar começar ganhando a Copa América e ir fazendo a diferença”, explicou.

Dessa maneira, com a classificação para a final da Champions, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Borussia Dortmund na grande decisão marcada para o próximo dia primeiro de junho, em Wembley, na Inglaterra.

“Já ganhamos o Campeonato Espanhol, estamos com a vaga em Londres. Mas, agora temos que comemorar”, completou.

