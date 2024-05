Flamengo e Fluminense dividirão custos do Maracanã de maneira não igualitária; entenda

Flamengo e Fluminense serão os administradores do Maracanã pelos próximos 20 anos. A dupla está perto de ser oficializada como vencedora da licitação do estádio após processo que durou oito meses, mas a divisão dos custos entre eles não será igualitária.

O Rubro-Negro é o líder do consórcio e tem o Tricolor como parceiro. Dessa forma, a participação econômica do Flamengo é de 65%, enquanto a do Fluminense é de 35%. Isto inclui receitas e lucros, mas também as despesas e perdas.

Vale frisar, porém, que esta divisão não entra no chamado matchday, que é toda a operação em dia de jogo. Nas partidas do Fla, toda a renda de bilheteria e bares, por exemplo, assim como despesas e contas, irá para o time da Gávea. Nos jogos do Flu, o mesmo acontecerá, com destino à Laranjeiras.

Outro ponto que faz o Flamengo ter maior participação e ser o líder tem relação com o Maracanãzinho. O ginásio anexo ao estádio carioca recebe jogos de basquete e vôlei da equipe rubro-negra, que ficará responsável pelo local.

Esta é a segunda licitação do Maracanã desde a grande reforma para a Copa do Mundo de 2014. Em 2013, a Odebrecht venceu a corrida e ficaria com o estádio por 35 anos. O Governo, porém, rompeu o contrato em 2019 por uma série de irregularidades. De lá para cá, Flamengo e Fluminense gerem o local por meio de um Termo de Permissão de Uso (TPU).

