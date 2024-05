Maratona Brasília: Neoenergia divulga ganhadores do bônus na conta de luz

O aniversário da capital federal passou, mas quem participou da Maratona Brasília ganhou presente. Nesta segunda-feira (6/5), a Neoenergia divulgou os 50 atletas da corrida de rua escolhidos no sorteio de R$ 500 de crédito na conta de energia. Para concorrer, bastava realizar o cadastro na promoção e seguir a companhia no Instagram.

O sorteio foi realizado após a maratona, mas os sortudos precisaram passar por uma validação para confirmar se estavam dentro dos critérios do prêmio. Os selecionados terão o crédito lançado na unidade consumidora informada no ato da inscrição. O prêmio poderá ser visualizado, na conta de energia, no próximo ciclo de faturamento dos ganhadores com a identificação “Premiação”.

Confira a lista dos ganhadores em ordem alfabética:

1. Adriano de Brito Carvalho

2. Alex Cista Santos

3. Ana Luiza Feitosa Rodrigues

4. Ana Luiza Francisco Vieira

5. Antônio Rosa da Silva

6. Aroni Campos Professor

7. Camila Marinho Avelino da Silva

8. Carlos Alexandre de Oliveira Pinheiro

9. Cássia Lagares Neiva

10. Cleidismar Pereira Leite

11. Cleiverton Thomaz de Almeida Mendonça

12. David Thomas Menezes Caramuru

13. Dorgival Cardoso de Santana

14. Edson Luís Ramos Nogueira

15. Euvaldo Marques Lessa

16. Fabiano de Souza Mota

17. Felipe Eleutério de Souza

18. Fernanda Beatriz Barros de Almeida

19. Gabriela el Haje Lobo Rocha

20. Gustavo Torres Almeida

21. Helenilka Pereira Barbosa da Luz

22. Igor Luiz Cerqueira

23. Indra Gonzalez

24. Isaías Correia Passos

25. Israel Gomes Lima

26. João Antônio Moraes

27. João Humberto de Almeida Pires

28. José Carlos da Silva

29. José Rogério de Lima

30. Kevin Luã de Sousa

31. Lauro Doniseti Bogniotti

32. Lucas Nascimento

33. Luís Cláudio Souza Domingos

34. Marcos Paulo Dias Rodrigues

35. Maria Francisca Pereira Brandão

36. Maria Lilia Almeida Teixeira

37. Maria Solimar Viana da Fonseca

38. Mônica Mazon de Castro Pinto

39. Mônica Rodrigues Caires

40. Paula Soares de Lima

41. Pedro Henrique Fernandes Costa

42. Raíssa Machado

43. Renato Alves de Almeida

44. Rodrigo Borges Merazzi

45. Tacila Pires Mega

46. Thatiane Ferreira Ribeiro Guimarães

47. Thiago Willians Pereira dos Santos

48. Tibério Magalhães Pinheiro

49. Victor de Freitas Passavante

50. Victor Oliveira Cotta