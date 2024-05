Talleres ganha do Barcelona e segue invicto na Libertadores

Gols que construíram triunfo do Talleres vieram ainda na etapa inicial - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images)

No Gtupo B da Libertadores, o Talleres ficou bem de avançar para as oitavas de final. Diante do Barcelona de Guayaquil, em Córdoba, os argentinos venceram por 3 a 1 e continuam como líderes da chave, tendo 10 unidades. São Paulo, com seis unidades, o Barcelona (dois) e o Cobresal, com um ponto, completam a formação do grupo.

Mesmo fora de casa, o Barce não se intimidou com o ambiente e buscou exercer sua característica de passes curtos até encontrar o espaço na defesa adversária. Por sua vez, os argentinos tentavam fazer desse cenário algo favorável onde a retomada de posse tinha uma constante busca por transições em velocidade. Assim, depois de uma trocação em chances claras de marcar, o Talleres abriu a conta, na base da bola aérea, aos 12 minutos. Em cobrança de escanteio feita por Marcos Portillo, Matías Catalán testou no extremo canto esquerdo do goleiro Javier Burrai e fez a festa da maioria dos torcedores presentes em Córdoba.

O tento fez muito bem ao ânimo e volume de jogo dos anfitriões em contexto que trazia sérios problemas a defesa do Barcelona. Nesse ritmo, a vantagem foi ampliada aos 25 com Rubén Botta recebendo em condições de limpar a marcação e bater cruzado, de esquerda, superando Burrai.

Vacilou, mas sustentou

Com a vantagem no placar, a T não hesitou em se compactar na defesa e ver seu oponente ter, por mais tempo, o controle da posse. Entretanto, diferente da etapa inicial, os argentinos não aceleravam a transição em todas as jogadas, deixando o ritmo mais cadenciado. Desse modo, o formato do embate ficava mais a feição do Barcelona que diminuiu a desvantagem aos 16 minutos. Novamente com a bola parada sendo importante, a rede balançou com um desvio na primeira trave e Joao Rojas completando, na pequena área.

O gol parece ter acendido uma espécie de alerta para os donos da casa que mudaram sua postura e subiu as linhas de marcação. Desse modo, o Talleres retomou as rédeas do confronto e sacramentou o triunfo na Libertadores aos 49 minutos. Em batida de falta lateral por parte de Gustavo Bou, a bola viajou por toda a área e contou com a colaboração de Javier Burrai para entrar no fundo da meta equatoriana.

