Athletico volta a golear Rayo Zuliano na Sul-Americana

Sem a menor dificuldade e jogando como se fosse treino, o Athletico-PR, com vários reservas, goleou o Rayo Zuliano, na casa do rival, em Caracas, na Venezuela, por 5 a 1. O jogo desta quarta-feira (8/5) foi pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Brígido Iriarte, levou o time paranaense aos 12 pontos. Dessa forma, disparado na liderança. E já eliminou o Zuliano, com zero. O grupo se completa com Sportivo Ameliano (7 pontos) e Danúbio-URU (4) Com isso, o Furacão já se garantiu pelo menos na repescagem. Porém, tudo indica que terminará em primeiro. Basta mais um ponto em dois jogos para isso.

Os gols do Athletico foram de Mastriani (dois), Esquivel, Di Yorio e Felipinho. O time venezuelano descontou com Ochoa. Foi o primeiro gol da equipe em competições internacionais. Vale lembrar que no turno, em Curitiba, o Furacão fez 6 a 0 no fraco rival.

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana

Furacão arrasa, mesmo com mistão

O jogo foi uma moleza para o Athletico, que ja somava dois gols perdidos quando, aos 24, Esquivel recebeu livre na área e fez 1 a 0, aos 24. Pouco depois, mais dois gols, aos 34 e 36 minutos, de Mastriani. No primeiro, o goleador recebeu de Zapelli e, na entrada da área mandou para a rede. O outro foi concluindo passe de Cuello.

No segundo tempo, o Athletico foi domando chances desperdiçadas e levou um gol de Ochoa, aos 17, num erro do miolo de zaga que deixou o atacante livre para cabecear. Mas, o time acordou e fez mais dois. Um com Di Yorio, de pênalti, aos 30, e um belo gol de Felipinho de fora da área, fechando o placar.

RAYO ZULIANO 1X5 ATHLETICO

Copa Sul-Americana 2024 – Quarta rodada – Grupo E

Data: 8/5/2024

Local: Estádio Nacional Brígido Iriarte, Caracas (VEN)

RAYO ZULIANO: Corredor; Angel Farias, Hermes Rodríguez, Penilla e Albert Barboza (Bello, 40’/2ºT); Araújo, Edwin Castro, Montiel (Vélez, Intervalo) e Saimon Ramírez (Ochoa, Intervalo); Heider Ramírez e Colina. Técnico: Elvis Martínez

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Marcão e Felipinho; Fernando (Leo Godoy, Intervalo), Christian, Alex Santana e Zapelli (João Cruz, 18’/2ºT); Cuello (Julimar, 18’/2ºT) e Esquivel (Benpítez, Intervalo); Mastriani (Di Yorio, 21’/2ºT). Técnico: Cuca

Gols: Esquivel, 21’/1ºT (0-1); Mastriani, 34’/1ºT (0-2); Mastriani, 34’/1ºT (0-3); Ochoa, 17’/2ºT (1-3); Di Yorio, pên, 30’/2ºT (1-4); Felipinho, 37’/2ºT (1-5)

Árbitro: Bryan Loayza (ECU)

Assistentes: Cristian Lescano (ECU) e David Vacacela (ECU)

VAR: Jorge Balino (ARG)

Cartões amarelos: Angel Faria e Araújo (RAY); Fernando (ATH)

