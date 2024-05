RB Bragantino x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

O RB Bragantino encara o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira (9), às 21h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta é o segundo colocado com seis pontos e precisa vencer para encaminhar a classificação e ainda brigar pela primeira posição do grupo, que é justamente dos argentinos. Afinal, venceram as três partidas até aqui na chave e estão com 100% de aproveitamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o RB Bragantino

Para a partida contra o Racing, o Bragantino volta a ter a disposição o lateral-esquerdo Juninho Capixaba. Afinal, o atleta foi desfalque na última rodada da competição, contra o Sportivo Luqueño-PAR, por estar suspenso. Contudo, no Departamento Médico, continuam o lateral-direito Andres Hurtado (trauma no tornozelo), o volante Raul (torção no tornozelo) e o meia-atacante Bruninho (lesão no músculo abdominal). Por fim, a equipe tem de vencer este duelo para seguir com chances de ter a vaga direta nas oitavas de final da competição.

Como chega o Racing

La Academia tem de vencer este jogo para dar uma encaminhada na classificação para a sequência da Sul-Americana. Um triunfo no Brasil, coloca os argentinos praticamente nas oitavas de final da competição. Contudo, o técnico Gustavo Costas pode não ter Roger Martínez. Afinal, o atacante sofreu problema muscular e está sendo avaliado pela comissão técnica do time de Avellaneda. Assim, caso não jogue, seu ‘xará’ de sobrenome, Adrián Martínez, fica com a vaga. Por fim, Nardoni, Quintero, Pillud e Sigali são ausências certas.

RB BRAGANTINO X RACING

Quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 09/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Luan Cândido, Pedro Henrique e Eduardo Santos; Ramires, Juninho Capixaba, Gustavinho e Nathan Mendes; Eduardo Sasha, Vitinho e Henry Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha.

RACING: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustin Basso e Facundo Mura; Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustin Almendra e Juan Quintero; Maximiliano Salas e Roger Martinez. Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.