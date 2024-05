Cuiabá assume a liderança do Grupo G da Sul-Americana

Isidro Pitta (à esquerda, de verde e amarelo) se esforça na disputa contra o zagueiro Díaz, do Metropolitanos - (crédito: Foto: Rogério Florentin/AFP, via Getty Images)

O Cuiabá assumiu, na noite desta quarta-feira (8/5) a liderança do Grupo G da Sul-Americana. Isso foi possível após a vitória por 3 a 0 sobre o Metropolitanos, da Venezuela, na Arena Pantanal, pela quarta rodada da competição. Sobral, num golaço no primeiro tempo, e Pitta, duas vezes (o último um golaço) na etapa final, marcaram. Entretanto, o placar foi bem magro. O Metropolitanos pouco fez no jogo, se limitando a ficar na defesa do início ao fim. O jogo marcou a estreia do técnico português Petit no comando dos cuiabanos.

O Cuiabá, com esta vitória, vai aos oito pontos, em primeiro lugar. Mas pode ser ultrapassado pelo Lanús, que tem sete e joga nesta quinta-feira com o Real Garcilaso (4 pontos). Contudo, o Metropolitanos segue com zero e eliminado. Esta foi a primeira vitória em sete jogos. O último triunfo foi exatamente no turno da Sula, na Venezuela.

Cuiabanos em noite de golaços

O Metropolitano jogou para perder de pouco e, talvez, sair com empate em 0 a 0. Afinal, no primeiro tempo, não deu um chute a gol e teve apenas 22% de posse. Muito superior e dentro da intermediária do rival, o Cuiabá buscou achar espaços para chegar ao gol. Mas só conseguiu sucesso aos 38 minutos. Pitta fez boa jogada pela direita e tocou para Denílson na entrada da área. Este tocou para a conclusão certeira de Sobral, num belo chute de fora da área.

No segundo tempo, o panorama seguiu inalterado. Cuiabá em cima. Mas finalizando pouco. Ainda asim, ampliou aos 24, quando o lateral Matheus Alexandre fez boa jogada pela direita, foi ao fundo e cruzou para a cabeçada de Pitta. Já aos 37 saiu mais um golaço. Pitta recebeu pela esquerda, viu o goleiro rival adiantado e, de fora da área, mandou no ângulo esquerdo de Villete. Pintura. Contudo, logo em seguida saiu sob aplausos para a entrada de Guilherme Madruga, ele mesmo, o prêmio Puskás de 2023 pelo golaço que fez quando defendia o Botafogo-SP.

CUIABÁ 3X0 METROPOLITANOS-VEN

Copa Sul-Americana de 2024 – Grupo G – 4ª rodada

Data: 8/5/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Matheus Pasinato; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme (Ramon, 30’/2ºT); Lucas, Denilson (Guilherme Madruga, 40’/2ºT) e Fernando Sobral; Jonathan Cafú (Lucas Fernandes, 20’/2ºT), Derik Lacerda (Anndré Luís, Intervalo) e Isidro Pitta (Luciano Giménez, 40’/2ºT). Técnico: Petit.

METROPOLITANOS-VEN: Villete; Carlos Díaz (Lucena, 20’/2ºT), Pérez, Emerson Ruiz e Robson Flores (Ortiz, 31’/2ºT); Garcês (Zalzman, 40’1/2ºT), Cuero, Vallero e Graterol; Bareiro (Bustillo, 40’/2ºT) e Jefferson Martínez (Paraco, 31’/2ºT). Técnico: José Maria Morr

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Gols: Luciano Juba, 38’/1ºT (1-0); Isidro Pitta, 24’/2ºT (2-0); Isidro Pitta, 38’1/2ºT (3-0)

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Auxiliares: Milciades Saldivar e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Antônio Garcia (URU)

Cartões Amarelos: Derik (CUI); Carlos Díaz, Villero, Jayson Martínez (MET)

