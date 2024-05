Fortaleza não resiste na altitude e sofre goleada do Nacional Potosí

Tinga disputa bola com Daniel Mancilla, do Nacional Potosí - (crédito: Foto: Jorge Bernal/AFP via Getty Images)

O Fortaleza tropeçou diante do Nacional Potosí nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. A derrota por 4 a 1 no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na altitude de quase 4 mil metros em Potosí, manteve o time cearense com nove pontos, enquanto o Nacional pulou para quatro.

Caso o Leão vencesse os bolivianos, seguido de um empate do Boca Juniors contra o Sportivo Trinidense também nesta quarta, conseguiria a classificação antecipada. Alías, se os nordestinos tivesse ao menos empatado, e o Boca vencesse seu jogo, garantiriam ao menos o segundo lugar (jogariam a repescagem).

Primeiro tempo

Os anfitriões tomaram a iniciativa e abriram o placar logo aos cinco minutos, quando Callejo empurrou para a rede após João Ricardo tocar na bola em finalização de Prost. Inicialmente acuado, o time brasileiro respondeu aos 15 minutos, em ótimo contragolpe concluído por Lucero: 1 a 1. Pouco depois, o Nacional imprimiu forte pressão, e João Ricardo fez grandes defesas. O Leão também assustou em algumas chegadas rápidas. Mas, aos 36, Prost aproveitou vacilo cearense para anotar o segundo dos bolivianos.

Segundo tempo

O Fortaleza sentiu o que a altitude pode proporcionar em alguns momentos da partida. Faltou presença ofensiva e finalização. Tímido em relação ao que costuma apresentar, se tornou presa fácil na segunda etapa. Dominante, a equipe boliviana desperdiçou chances antes de ampliar aos 24 minutos, com Saulo Guerra desferindo uma chutaço, e a bola indo com enorme velocidade sem chances de defesa. Sem poder de reação, os brasileiros ainda viram o placar se transformar em goleada nos acréscimos. Aos 47, Álvarez tirou de Brítez e concluiu no canto de João Ricardo.

NACIONAL POTOSÍ 4X1 FORTALEZA

4ª rodada da Sul-Americana

Data e Horário: 8/5/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, Potosí (BOL)

NACIONAL: Saidt Mustafa; Baldomar, Maxim Ortíz, Restrepo e Mancilla; Hoyos (Andía), Galindo (Azogue), Pavia (Saulo Guerra) e Prost; Callejo (Torrico) e Cristaldo (William Álvarez). Técnico: Alberto Illanes

FORTALEZA: João Ricardo; Yago Pikachu (Pedro Rocha), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison (Moisés), Pedro Augusto, Matheus Rossetto (Pochettino) e Emmanuel Martínez (Tinga); Machuca e Kervin Andrade (Lucero). Gols: Callejo, 5’/1ºT (1-0); Lucero, 15’/1ºT (1-1); Prost, 36’/1ºT (2-1); Saulo Guerra, 24’/2ºT (3-1); William Álvarez, 47’/2ºT (4-1).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alex Cajas (EQU)

Auxiliares: Danny Ávila e Maurício Lozada (EQU)

VAR: Juan Andrade

Cartõs amarelos: Hoyos, Saulo Guerra (NPO); Pikachu (FOR)

