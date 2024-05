Hugo diz que Botafogo vai buscar a liderança do grupo

Com gols de Hugo e Júnior Santos, o Botafogo derrotou a LDU, do Equador, por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos. O jogo valeu pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores e o resultado levou o Glorioso aos seis pontos na tabela de classificação. Sendo assim, ocupa o segundo lugar da chave, com a mesma pontuação do Junior Barranquilla, da Colômbia.

Após a partida, o lateral esquerdo Hugo, autor do primeiro gol do alvinegro e um dos destaques em campo, disse que o time segue vivo na busca pela classificação. Os dois próximos jogos do clube, os últimos da primeira fase, são fora de casa, mas isso não abala o otimismo do jogador.

Botafogo vai ao Ceará e a Lima

“É um grupo muito equilibrado. Estamos empatados na liderança com seis pontos e a LDU tem quatro. Vamos buscar a primeira posição, esse é o nosso objetivo primordialmente. Chegar à próxima fase”, comentou Hugo.

O próximo compromisso do Botafogo, por fim, é pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (12), a equipe enfrenta o Fortaleza, na capital cearense. Pela Libertadores, afinal, o Glorioso joga no Peru, terça-feira (14), contra o Universitário.

