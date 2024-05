Calleri reconhece início ruim, mas exalta poder de reação do São Paulo: ‘Jogo difícil’

Autor do gol que fechou a vitória e confirmou a classificação do São Paulo na Libertadores, Jonathan Calleri analisou a partida contra o Cobresal. Após o jogo em Calama, o argentino reconheceu que a equipe não começou bem, mas teve força para reverter o placar.

“Começamos dormindo um pouco, mas acho que depois fizemos um bom jogo. Demoramos a entrar no jogo, e eles tentaram jogar no contra-ataque e marcaram logo na primeira jogada. Foi um jogo difícil novamente, tentamos jogar, mas felizmente tivemos boas chances de marcar, viramos o resultado. O que mostramos no segundo tempo é o que nós queremos fazer sempre, e vamos torcer para que daqui em diante consigamos ajudar o São Paulo”, disse Calleri.

Com o gol marcado, Calleri chegou a três gols em três partidas na Libertadores 2024. O argentino, aliás, é o terceiro maior artilheiro do clube no torneio, com 12 gols, atrás apenas de Rogério Ceni e Luís Fabiano, que fizeram 15. No fim da partida, porém, o artilheiro deixou o campo com dores na panturrilha e pode virar dor de cabeça no Tricolor.

“Temos os jogadores e a categoria que a Libertadores pede, mas também precisamos estar 100%. Somos um time de bons jogadores, mas sempre precisamos dar um pouco mais do 100% para chegar às fases finais”, completou.

