Atlético vai promover treino aberto solidário em apoio ao RS

Torcida do Galo deve lotar mais uma vez as dependências da Arena MRV - (crédito: Foto: Daniela Veiga / Atlético)

O Atlético divulgou nesta quarta-feira (8) que irá promover um treino aberto solidário na Arena MRV. O evento ocorrerá no próximo sábado, às 10h (de Brasília), e o dinheiro arrecadado com a venda das entradas será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os bilhetes custam R$ 10 para os sócios Galo na Veia, bem como os sócios Arena MRV. Já para o público geral o valor é de R$ 20. A venda terá início nesta quinta-feira, por meio do site ingressos.galonaveia.com.br.

O clube alvinegro também aceitará doações de água mineral e alimentos não perecíveis na data da atividade.

O treino aberto, aliás, ocorrerá no fim de semana em que estava prevista a partida contra o Grêmio. Contudo, compromisso sofreu adiamento por parte da CBF, assim como os jogos das equipes gaúchas – seja na condição de mandantes ou visitantes – pelos campeonatos nacionais até 27 de maio.

O primeiro treino aberto da @ArenaMRV será uma ação conjunta do Galo e da @mrvoficial em prol do povo do Rio Grande do Sul! ?????????? ?????????? Com renda destinada às vítimas das enchentes no estado gaúcho, a torcida poderá acompanhar o trabalho do elenco profissional, neste sábado, às… pic.twitter.com/gCM9Jzvtgc — Atlético (@Atletico) May 8, 2024

Desse modo, o treino aberto servirá de preparação para elenco alvinegro de olho no duelo frente ao Peñarol, na próxima terça-feira, em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.