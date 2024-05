Vasco x Flamengo: clássico pela 7ª rodada do Brasileirão será no Maracanã

O clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no Maracanã. Afinal, os dois clubes têm um acordo para fazer as duas partidas da competição no estádio, com direito a divisão igualitária de torcida (50/50). A informação é do portal “ge”.

O confronto acontece no próximo dia 18 de maio (sábado), às 21h (de Brasília). Dessa forma, a CBF deve confirmar o local em breve para iniciar a venda de ingressos.

O Cruz-Maltino é o mandante do clássico, porém não poderá jogar a partida na Colina Histórica. Isso por causa da proibição da Polícia Militar, através de um laudo. Desde o ano passado, a corporação proibiu a realização de clássicos regionais no local. A única exceção foi o jogo diante do Botafogo em novembro, por causa da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã.

Vale lembrar que no duelo com o Tricolor, pela 3ª rodada, o Vasco não conseguiu acordo para ter 50% da sua torcida no Maracanã. Nesse sentido, o clube de Laranjeiras teve direito a 90% da carga de ingressos (mandante). Assim, essa divergência aconteceu porque ambos os clubes queriam alocar suas torcidas no lado Sul do estádio.

Em meio à definição de mais um clássico no Maracanã, o Governo do Estado abriu as propostas financeiras dos dois concorrentes à licitação do estádio. O Consórcio Fla-Flu apresentou a maior proposta, ficou com 125 pontos nesta etapa e deve vencer. Em segundo lugar, com 115 pontos, ficou o Consórcio Maracanã Para Todos, de Vasco e WTorre.

Olho na agenda

Antes do clássico do dia 18, o Vasco mede forças com o Vitória no próximo domingo (12), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. No dia anterior, às 16h (de Brasília), no Maracanã, o Flamengo encara o Corinthians, também pela 6ª rodada do Brasileirão.

