Zubeldía celebra nova vitória, mas liga alerta com lesões no São Paulo

O São Paulo venceu o Cobresal fora de casa, por 3 a 1, nesta quarta-feira (08), e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Contudo, mesmo com o triunfo, Zubeldía saiu com uma verdadeira dor de cabeça do deserto de Calama.

Afinal, o treinador celebrou muito a vitória fora de casa, mas lamentou a saída de Calleri, com dores na panturrilha direita. O argentino se junta a uma longa lista de atletas que já estão no departamento médico.

“A equipe fez um bom trabalho. Eu gosto de resultado com autoridade. O processo do torneio nos ensina as distintas situações que podem se apresentar. É uma aprendizagem. O nível é bom. Não estamos baixando o nível. O resultado está sendo favorável, necessito de todo o plantel para formar uma boa equipe. São seis ou sete jogadores lesionados, o Calleri também. Mas a equipe mantém um bom nível. O ideal é ter todos disponíveis, mas é importante que o grupo tenha personalidade para transitar nesse momento”, disse Zubeldía.

Ainda invicto no comando do São Paulo, com quatro vitórias e um empate, Zubeldía explicou o que tem feito para melhorar a equipe, mesmo sem tempo para treinar.

“São muitas coisas do jogo com bola e sem bola que tinham incorporado de fases anteriores. Não estavam no melhor momento, mas às vezes com pequenas coisas podemos melhorar. Para isso são os treinadores, destacar o que é melhor para a equipe. Estamos ocupando bem os espaços. Eles têm qualidade, nós temos que tratar de mostrar onde estão os espaços. Essa parte eles fazem bem”, finalizou.

Próximo compromisso do São Paulo de Zubeldía

Agora, o Tricolor Paulista volta a campo na próxima segunda-feira (13), contra o Fluminense, às 20h, no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

