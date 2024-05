Com cerveja na mão, Hazard festeja vaga do Real Madrid para final da Champions

O ex-atacante Eden Hazard esteve presente no Santiago Bernabeu para acompanhar o segundo jogo da semifinal da Champions League, na última quarta-feira (08). Ele assistiu a vitória de virada do Real Madrid sobre o Bayern de Munique por 2 a 1, em um camarote. O belga defendeu os Merengues por cinco anos. Seu contrato, aliás, expirou na última temporada, e não houve renovação. Assim, ele seguiu morando na capital espanhola e anunciou sua aposentadoria do futebol. Dessa vez, na condição de torcedor dos Galácticos, Hazard foi flagrado no camarote com uma cerveja.

A bebida, por sinal, é uma das suas favoritas segundo declaração dele. Após o apito final, o triunfo garantiu a classificação do Real Madrid para mais uma decisão da Champions League. Com isso, o ex-atacante desceu ao gramado para comemorar com seus ex-companheiros.

Passagem de Hazard no Real Madrid

Hazard foi mais uma contratação badalada feita pelos Merengues. Principalmente depois de sua passagem de destaque pelo Chelsea. Contudo, ele nunca correspondeu às expectativas impostas pelo seu bom desempenho na seleção da Bélgica e na equipe azul de Londres. O atacante nunca conseguiu se firmar como um titular absoluto e sofreu com muitos problemas de lesão. Inclusive, a tendência é que ele brigasse por posição com Vini Jr, mas o brasileiro foi evoluindo em sua chegada ao Real Madrid e levou a melhor nessa disputa.

Mesmo assim, sua passagem pelos Galácticos foi vitoriosa com a conquista de uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, uma Supercopa da Europa, da Espanha e Copa do Rei.

Fama negativa

O ex-jogador belga ganhou fama de preguiçoso por não se dedicar ao máximo e constantemente não se alimentar de forma correta. Esse é um dos principais indicativos para que nunca alcançasse todo potencial que tinha, além de seu curto período no auge. Nem chegou perto quando atuou pelo Lille e tampouco quando despontou no Chelsea. Na Espanha, ele teve episódios nos quais comeu hambúrgueres. Estas situações não foram bem vistas pelos clubes.

