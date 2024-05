Corinthians atrasa pagamento de direitos de imagem de abril

O Corinthians voltou a atrasar o pagamento de direitos de imagem dos jogadores e do técnico António Oliveira. Além disso, luvas por assinatura de contrato e comissões a empresários também estão atrasadas. A dívida com o plantel é referente ao mês de abril e foi noticiada, inicialmente, pelo “Meu Timão”.

A diretoria corre para acertar as pendências com os jogadores e a comissão técnica até este final de semana. Esses direitos compõem parte da remuneração dos jogadores, e o percentual recebido mensalmente por eles varia de jogador para jogador. De acordo com a diretoria, o vencimento aconteceu no último dia 30, assim aconteceu apenas um atraso de nove dias.

Contudo, esta não é a primeira vez que o Corinthians atrasa os direitos de imagem do elenco. Em março, o presidente Augusto Melo quitou cerca de R$ 20 milhões em dívidas com o plantel, usando o dinheiro da venda de Gabriel Moscardo, para o Paris Saint-Germain. A diretoria também precisou pagar alguns débitos que estavam abertos no ano passado.

A diretoria entende que, com este gesto e diálogo constante com o grupo, adquiriu o respeito dos jogadores. Ainda assim, a comissão técnica alvinegra se incomoda com a situação e tenta evitar que os atrasos afetem o desempenho do time.

A diretoria ainda se organiza para resolver a situação de jogadores que deixaram o clube e também têm valores a receber. Casos como o de Gil, Giuliano, Renato Augusto e Rojas, que acionou o Timão na Fifa. Entretanto, o clube planeja utilizar o dinheiro da venda de Murillo ao Nottingham Forest (ING) para resolver as pendências.

