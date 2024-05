Conterrâneo de Jr. Santos, lateral chega à base do Botafogo cheio de sonhos

Gueti e Júnior Santos: futuro e presente se encontram no Mais Tradicional - (crédito: Foto: Reprodução do Instagram )

O que Conceição do Jacuípe, na Bahia, tem a ver com o Botafogo? Mais de 1.500 km separam o Rio de Janeiro da região metropolitana de Feira de Santana, onde a cidade está localizada. Coincidentemente, dois personagens tornaram, então, essa relação um pouco mais próxima: um é o atacante Júnior Santos, destaque do Glorioso e maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, no momento, com nove gols. O outro é o jovem Gueti, lateral-direito que chegou, cheio de sonhos, para atuar na equipe sub-20 da Estrela Solitária.

Gueti tem 18 anos e é cria da equipe do Retrô, de Pernambuco. Por lá, fez toda a categoria de base, onde teve a oportunidade de disputar duas edições da Copinha, chamando a atenção do Botafogo. Em fevereiro, foi cedido pelo Retrô por empréstimo, com opção de compra para o Botafogo. O Fogão poderá adquirir 70% do atleta por R$ 700 mil. Ele foi emprestado até 30 de janeiro de 2025.

Versátil, o atleta também pode atuar no meio-campo, mas tem dominado a lateral, sendo titular e ganhando elogios por seu desempenho nas partidas do Brasileirão Sub-20. Até aqui, foram seis jogos, com uma assistência. Gueti falou sobre suas características e também citou a atual escassez na função de lateral.

“Me considero um lateral bem equilibrado. Tenho um estilo naturalmente mais ofensivo, mas sei da importância e da necessidade de saber defender bem. A lateral hoje é uma posição muito complicada, passa por esse momento de mais dificuldades, então tento aprimorar ao máximo meu jogo nessa posição, acho que é muito importante”, contou Gueti.

Dobradinha com o Jacaré no Botafogo

Nascido na pequena Conceição de Jacuípe, cidade da Bahia com pouco mais de 30 mil habitantes, o jovem conta que a inspiração dele é o atacante Júnior Santos, conterrâneo de Gueti, que, segundo ele, faz toda a molecada da região sonhar mais alto no futebol.

“Júnior Santos é uma inspiração para todos nós da cidade. É um cara vencedor, a carreira dele fala por si. Passagens em grandes clubes do futebol brasileiro, jogou fora do país, então saber que um cara saiu da mesma cidade que nós e conseguiu ser vencedor nos motiva muito. Ele é um espelho e uma motivação para que a gente possa acreditar mais ainda e trabalhar pelo nosso sonho. Quando eu era um pouco menor tive a oportunidade de tirar uma foto com ele lá na nossa cidade, agora espero poder chegar no profissional e jogar junto com ele. Seria incrível, algo fantástico”, espera.

Há quase três meses na capital carioca, Gueti falou sobre a ida para longe da família, a adaptação a uma cidade grande e todas as mudanças que precisou enfrentar para ir em busca da realização de seu sonho.

“Qualquer mudança é sempre muito difícil, ainda mais quando se muda de estado. Precisamos ficar longe da família, mas faz parte de todo o processo. Me adaptei rápido, mesmo com algumas diferenças de cultura, rotina e toda a agitação da cidade grande, estou bem aqui. O Botafogo tem uma estrutura incrível, isso ajuda muito. Só tenho a agradecer”, completou.

Danilo é outra fonte de inspiração

O jovem de apenas 18 anos revelou se inspirar muito no lateral-direito da Seleção Brasileira, Danilo, e fez projeções para o seu futuro.

“Me inspiro muito no Danilo. Acredito que nosso estilo de jogo seja parecido, sou muito fã dele. É um líder, multicampeão, disputou Copa do Mundo, faz várias funções… então com certeza ele é a minha referência na posição”, elogiou.

“Meu sonho é chegar no profissional, trilhar meu caminho no futebol. Já me considero um vencedor por ter chegado até aqui. Sabemos que não é fácil, é uma luta diária. Quero ser uma inspiração para os meninos da minha cidade, para todos aqueles que compartilham do mesmo sonho que eu. Essa é a minha vontade”, declarou.

