Coritiba anuncia Paulo Autuori como diretor técnico

O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira (9), a contratação de Paulo Autuori. Aos 67 anos, o profissional chega para atuar como diretor técnico. Ele, então, será responsável pela gestão técnica e desenvolvimento metodológico das áreas relacionadas ao futebol do clube.

A direção Alviverde acredita que o ex-treinador é o nome mais adequado para a reformulação e qualificação do departamento de futebol da equipe. Assim, Autuori deverá atuar como um elo entre a diretoria, elenco e comissão técnica. Isso depois de deixar o Cruzeiro, assim que Ronaldo concluiu a venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço.

Multicampeão como treinador, exerceu as funções de superintendente de futebol e coordenador técnico de Athletico-PR, Santos, Goiás, Internacional e Cruzeiro ao longo dos últimos anos. No Coxa, o dirigente reencontra o atual executivo de futebol do Verdão, William Thomas.

Contratações recentes

O Coritiba já havia anunciado nos últimos dias as chegadas de Marcos Menezes, como gerente do Centro de Inteligência e Análise Desportiva (CIAD), e de Juan Pablo Fiorenza, como coordenador de Saúde e Performance. Os profissionais se destacaram em seus trabalhos por Cruzeiro e na seleção dos Emirados Árabes Unidos, respectivamente.

Com o diretor técnico definido, o Coritiba volta suas atenções para a busca de seu novo treinador. Na 10ª colocação da Série B, com quatro pontos em três jogos, o Coxa decidiu por encerrar o vínculo contratual com Guto Ferreira após derrota para o Sport na última rodada.

Por fim, neste sábado (11), diante do Avaí, James Freitas assumirá o comando técnico da equipe, em partida que será disputada na Ressacada, às 21h (de Brasília), em Florianópolis.

