Santos gasta valor milionário para derrubar sanções na Fifa

O Santos não convive com a melhor saúde financeira nos últimos anos. Contudo, nesta temporada, o clube precisou abrir os cofres para evitar ou derrubar sanções na Fifa. Em 2024, o presidente Marcelo Teixeira teve que pagar cerca de R$ 30,4 milhões por conta de transfer ban sofridos pelo Peixe.

De janeiro para cá, o Peixe pagou R$ 4,7 milhões à vista ao ex-treinador Fabíán Bustos e está pagando parcelas mensais para chegar ao total de R$ 22,7 milhões ao Kranosdar, da Rússia, pela contratação de Cueva, em 2019. Mais recentemente, o Santos precisou desembolsar R$ 3 milhões ao Argentinos Juniors por conta da transferência de Carabajal.

As dívidas foram deixadas pela gestão anterior, comandada por Andrés Rueda. O ex-mandatário deixou um grande rombo financeiro no clube, obrigando o Santos a adotar uma política de austeridade financeira e diminuir o teto salarial no elenco.

Além disso, o presidente Marcelo Teixeira está ciente de um futuro bastante problemático em relação a novas cobranças. Se os valores não forem quitados a curto prazo, outras punições podem chegar.

As dívidas do Santos

Por exemplo, o Peixe ainda deve R$ 21,4 milhões ao Mônaco, da França, pela aquisição do volante Jean Lucas, no ano passado. Este dinheiro pode acabar abatido conforme o Santos receber do Bahia, que comprou o jogador por R$ 24,2 milhões em janeiro deste ano.

Além disso, o Santos deve à sociedade anônima Sinergia Deportiva, do México, outros R$ 14,5 milhões pela compra de Soteldo. O Peixe ainda precisa pagar R$ 13 milhões ao Cuiabá, pela aquisição do lateral-direito João Lucas, que sequer está no clube neste momento.

Quem também está fora do Santos no momento é Basso, outra dívida problemática do clube. O zagueiro chegou do Arouca (POR) no ano passado, e a aquisição não foi paga devidamente, gerando uma dívida de R$ 10,7 milhões ao Peixe.

Assim, a diretoria ainda avalia como vai acertar todas estas dívidas, buscando evitar novas punições da Fifa.

