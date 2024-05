Consórcio Fla-Flu prevê receita anual de R$ 125 milhões no Maracanã

O Consórcio formado por Flamengo e Fluminense deverá vencer a licitação do Maracanã. E mais detalhes sobre a proposta financeira da dupla vieram à tona nesta quinta-feira (9).

Segundo matéria do “Ge”, os cariocas preveem receita de cerca de R$ 124,8 milhões por ano – a cessão pela operação do estádio será por 20 anos – e despesas de R$ 59,7 milhões, gerando um lucro, assim, de R$ 65,1 milhões por ano. Lembrando que Flamengo tem 65% da ingerência sobre as receitas/despesas, com o Fluminense arcando com os outros 35%.

A dupla prevê uma média de 77 jogos e um show para 100 mil pessoas (esperado para todo mês de janeiro) por ano no estádio. Ao todo, a proposta financeira do Consórcio será de R$ 20.060.874,12 a ser paga anualmente ao Governo pelos 20 anos de operação e exploração do Maracanã e do Maracanãzinho

