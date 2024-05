Thiago Silva fala sobre retorno ao Fluminense: ‘Para conquistar títulos’

Thiago Silva, já com a camisa do Fluminense, fala sobre seu retorno - (crédito: - Foto: Reprodução Youtube canal @fluminensefc)

Para quem imagina que Thiago Silva retornou ao Fluminense apenas para encerrar a carreira, está enganado. De acordo com o zagueiro, que completa 40 anos em setembro, sua volta será focada na busca por títulos e dar alegrias à torcida tricolor. O defensor reforça um setor que tem enfrentado dificuldades ao longo da temporada, sobretudo com jogadas aéreas e saída de bola.

“Não volto ao Fluminense para encerrar a carreira. Volto para conquistar títulos com o clube. Após isso, obviamente vai ser inevitável a minha despedida. Mas, num primeiro momento, não volto para encerrar a carreira”, ressaltou, em entrevista à FluTV.

“Com muita felicidade no coração, na mente. De ter feito a escolha que pudesse me deixar mais feliz neste momento. Acho que a escolha foi assertiva, mas Isabelle (esposa) foi, como sempre, espetacular. Ela sentou e perguntou: “O que você quer?” Foi a primeira a incentivar. As pessoas perguntaram: “Por que não voltou ano passado para ganhar a Libertadores?”. Respondi que não era o momento.”, completou.

Retorno ao Maracanã

O defensor vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, no início de junho. Antes disso, irá resolver os trâmites de sua mudança, visto que sua esposa e filhos ficarão na Inglaterra por um período. Ainda não há uma data específica para a festa no Aeroporto e a apresentação, visto que ele ainda tem compromissos a cumprir com o Chelsea.

“Espero uma festa linda, porque o momento é importante, legal. De tudo que vivi fora, voltar e ser recebido dessa forma. No meu último jogo, eles gritaram muito: volta, Thiago (no jogo de despedida – no empate por 1 a 1 contra o Ipatinga, em 2008, no Maracanã). Isso ficou na minha memória nestes dezesseis anos e fez com que eu tomasse essa decisão”, relembrou.

“Eu estou longe, distância muito grande, mas ao mesmo tempo parece que estou conectado lá dentro. Falo muito com o Marcão, acompanho muitos jogos e vejo as redes sociais. Vejo que é um ambiente leve, e sempre que você está lá dentro você comprova isso.. É de verdade o que eu sinto e vejo. Espero que possa continuar da mesma forma e que possamos juntos conquistar coisas importantes.”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.