São Paulo x Cruzeiro tem data definida pela CBF

A CBF bateu o martelo nesta quinta-feira (9) e definiu a data da partida entre São Paulo e Cruzeiro. O embate, que não tinha um dia definido para acontecer, será disputado no dia 20 de maio, uma segunda-feira, às 20h, no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, esta partida acontecerá próximo ao final de semana das demais partidas da rodada. Com exceção dos duelos que envolvem os times gaúchos, afetados pela chuva. A alteração já consta no site da CBF.

Até lá, São Paulo e Cruzeiro vão ter dois compromissos antes de se enfrentarem. O Tricolor Paulista tem o Fluminense pela frente pela 6ª rodada na segunda-feira (13), às 20h, no MorumBIS. Além disso, no dia 16 (quinta-feira), às 21h, também em casa, o São Paulo enfrenta o Barcelona de Guayaquil pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Já o Cruzeiro encara o Atlético Goianiense, no domingo (12/5), às 16h, fora de casa. Por fim, no dia 16 de maio, encara o Unión La Calera, na Arena Independência, pela Copa Sul-Americana.

O São Paulo é o oitavo colocado, com sete pontos, e vem empolgado por ainda não ter perdido nenhuma partida sob o comando de Luis Zubeldía. Por outro lado, o Cruzeiro está na décima posição, com o mesmo número de pontos, mas atrás por conta do saldo de gols.

