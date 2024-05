Guia da rodada 6 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

No fim de semana de Dia das Mães, não poderia faltar o bom e velho futebol para curtir com as matriarcas. A elite nacional entra em campo para a 6ª rodada do Brasileirão 2024, com sete jogos distribuídos entre sábado (11/5) e segunda (13/5). Com menos partidas que o habitual, devido ao adiamento dos compromissos das equipes do Rio Grande do Sul, a bateria traz emoção no Clássico das Multidões e confrontos importantes nas duas extremidades para dar um contorno melhor da disputa que segue até o final do ano.

A abertura do capítulo vai ser motivo para as duas maiores torcidas do país ligarem a TV e acompanharem Flamengo e Corinthians, no Maracanã. O único jogo de sábado também fica marcado por ser o reencontro do técnico Tite, sob pressão no rubro-negro, e o Timão, clube pelo qual foi campeão da Libertadores, do Mundial, do Brasileirão, da Recopa e do Paulistão.



No domingo das mães, o atual campeão Palmeiras recebe o líder Athletico, ambos com chance de terminar a rodada na ponta. Ainda na parte de cima, o vice-líder Bahia mede forças com o Bragantino pela permanência no G-6. Na outra extremidade da tabela, o Vasco recebe o Vitória com a dupla ansiosa para somar pontos e deixar a zona de rebaixamento.

A rodada termina na segunda com dois campeões de 2023 em campo. O São Paulo, dono do caneco da Copa do Brasil, encara o Fluminense, dono da América. O encontro entre as equipes no ano passado foi marcado pela troca de faixas para parabenizar as conquistas de cada um, mas na atual temporada o clima é de continuidade da boa fase para o tricolor paulista e necessidade de respiro para os cariocas, primeiros fora da degola.

Devido ao estado de emergência no Rio Grande do Sul, a CBF resolveu adiar todos os jogos das equipes gaúchas. Por isso, o duelo estadual entre Internacional e Juventude e o confronto de Atlético-MG e Grêmio não acontecerão neste fim de semana. A outra partida que será remanejada é Criciúma e Cuiabá, pois o Dourado tem compromisso pela semifinal da Copa Verde, no sábado, contra o Vila Nova.

Confira a seguir o guia do Correio sobre todas as partidas:

Flamengo x Corinthians

No clássico das maiores torcidas do Brasil, o Timão briga para subir para a primeira parte da tabela e o Rubro Negro para retornar ao G-6. Ambas equipes empataram na rodada passada do Brasileiro, mas vem de resultados opostos dos torneios do meio da semana. O Corinthians venceu o Nacional (PAR) por 2 x 0, pela Sul-americana, enquanto o Flamengo perdeu de 1 x 0 do Palestino (CHI), na Libertadores. Apesar das sete colocações de diferença, os dois estão separados por apenas três pontos.

Data: sábado (11/5), às 16h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere



Escalações prováveis

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson e Allan e De La Cruz; Everton, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho e Breno Bidon, Gustavo Silvas, Rodrigo Garro e Wesley; Angel Romero. Técnico: António Oliveira.

Palmeiras x Athletico-PR

Em confronto entre o líder do campeonato e o atual campeão, o Palmeiras tem chance de ultrapassar o adversário na tabela. Tanto o time paulista quanto o paranaense chegam de goleadas em torneios continentais. Pela Sul-Americana, o Furacão venceu o Rayo Zuliano por 5 x 1, enquanto o Verdão, com vantagem ainda maior, derrotou o Liverpool (URU) por 5 x 0, na Libertadores. O jogo é o primeiro do Brasileirão em que toda a renda será doada para ajudar a catástrofe no Rio Grande do Sul.

Data: domingo (12/5), às 16h

Local: Arena Barueri (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Palmeiras

Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Canobbio, Julimar e Pablo. Técnico: Cuca.

Atlético Goianiense x Cruzeiro

Na busca pela primeira vitória do campeonato, o Dragão recebe a Raposa em Goiânia depois de quase sete anos sem se enfrentarem. O time goiano é o vice-lanterna e mesmo que consiga os três pontos, não escaparia da zona de rebaixamento. O Cruzeiro, por outro lado, vive um momento mais favorável. O Cabuloso conquistou a primeira vitória na Sul-Americana, contra o Alianza (COL), por 3 x 0, e está em 10º no Brasileiro, com sete pontos.



Data: domingo (12/5), às 16h

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Atlético Goianiense

Ronaldo: Luiz Felipe, Adriano Martins, Pedro Henrique, Guilherme Romão; Roni, Gabriel Baralhas, Shaylon, Alejo Cruz e Luiz Fernando; Emiliano Rodríguez. Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro

Anderson; Willian, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal; Arthur Gomes, Matheus Pereira e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.



Fortaleza x Botafogo

Na procura de recuperar a liderança, o Fogão, no momento em terceiro lugar, vai à Arena Castelão enfrentar o Fortaleza. O time cearense busca se firmar na zona de classificação da Sul-Americana, na qual ocupa atualmente a última vaga Na última quarta-feira (8), o Botafogo entrou em campo pela Libertadores e o Fortaleza pela Sul-Americana. No Nilton Santos, o alvinegro conseguiu a vitória por 2 x 1 contra a LDU (EQU). Já o Tricolor de Aço foi atropelado pelo Nacional Potosí (BOL) por 4 x 1, na altitude boliviana de 3.885 metros acima do nível do mar.

Data: domingo (12/5), às 16h

Local: Arena Castelão

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Pikachu, Hercules, Zé Welison, Martínez; Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vjovoda.

Botafogo

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Jeffinho; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.