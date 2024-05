Corinthians se manifesta sobre acordo com patrocinador

Presidente Augusto Melo e jogadores na apresentação do acordo com a VaideBet - (crédito: Foto; Divulgação/Corinthians)

Nesta quinta-feira (9), a diretoria do Corinthians se manifestou publicamente sobre o acordo de patrocínio com a casa de aposta “VaideBet”. O comunicado se deu por conta das acusações feitas por Rubão, ex-diretor de futebol, ao programa ‘Mesa Redonda’, da Tv Gazeta.

Durante a entrevista, o ex-dirigente do Corinthians afirmou que Augusto Melo, presidente do clube, pagou uma comissão alta para uma agência de publicidade. A empresa foi responsável por intermediar o acordo. A declaração foi considerada surpreendente, pois mandatário não contou ao torcedor que o clube não ficaria com 100% do valor.

Em meio a especulação, o clube emitiu uma nota e reconheceu o pagamento de comissão. Além disso, também se defendeu ao afirmar que é uma prática do mercado.

Em outro trecho, a diretoria lamentou as acusações de Rubão, já que o ex-cartola tinha ciência das práticas do mercado e concordou com as ações.

Por fim, o Corinthians pediu respeito a VaideBet e deixou claro que os dois lados estão focados em fortalecer a parceria nos próximos anos. Leia o comunicado na íntegra aqui.

Acordo do Corinthians e Vai de Bet

O acordo com a ‘Vai de Bet’ tem duração de três anos e renderá aos cofres R$ 123 milhões por não. O contrato é o maior da história do futebol brasileiro.

