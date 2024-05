Colo-Colo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Tem jogão na noite desta quinta-feira (9/5), pela Libertadores-2024: Colo-Colo x Fluminense. Este clássico, no Monumental de Santiago vale pela quarta rodada do Grupo A. Com cinco pontos, o Tricolor, atual campeão, lidera ao lado do Cerro Porteño. Na frente pelo saldo (1 a 0). Mas o Colo tem quatro pontos e, se vencer, assume a ponta. Aliás, dependendo do placar, pode jogar os brasileiros para a terceira posição, fora do G4. Este jogo é muito quente e conta com a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 17h30 com o tradicional esquenta. E com a bola rolando, Christian Rafael está nos comentários.