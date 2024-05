Brasileiro celebra classificação na Copa da Finlândia

O brasileiro Marcos André vive um bom momento no futebol europeu. Isto porque o atacante marcou um dos gols do Oulu na vitória por 3 a 0 sobre o GBK Kokkula, fora de casa, na última quarta-feira (8), e ajudou na classificação do clube para a fase 16 avos na Copa da Finlândia. Além disso, ele também deu uma assistência para seu companheiro de equipe e celebrou a boa fase.

“Muito contente em poder ajudar meu time a conquistar a classificação para a próxima fase da Copa. Espero continuar com as boas atuações e sobretudo conquistar grandes coisas com o Oulu”, afirmou Marcos, que também comentou seu bom momento individual.

“Fico feliz de ver que todo meu trabalho dentro e fora de campo está sendo recompensado. Afinal, marcar gols é o que deseja todo atacante”, completou o brasileiro.

Dessa maneira, o Oulu volta a campo no próximo sábado (11), às 11h (de Brasília), quando recebe o Gnistan, pela 6ª rodada do Campeonato Finlandês.

LEIA MAIS: Real Madrid pode perder titular para final da Champions

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.