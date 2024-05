Calleri tem lesão confirmada; saiba quando ele volta

O atacante Calleri realizou exame médico nesta quinta-feira (9) e foi constatada uma lesão muscular leve em sua panturrilha direita. O jogador sentiu o problema físico durante a vitória do São Paulo diante do Cobresal, em jogo válido ela Libertadores da América.

Por causa da lesão, o prazo inicial de recuperação é dez dias. Logo depois do tratamento, ele será liberado para ir ao gramado com seus companheiros. De acordo com o departamento médico, a expectativa é que ele volte a ficar apto no fim de maio.

Após marcar o terceiro e último gol da sua equipe, o jogador acusou uma fisgada no local e não escondeu a sua decepção na conversa com a imprensa.

“Muito frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti minha panturrilha. Tenho que ver da porta para dentro (do CT) o que estou fazendo mal para machucar menos. No Brasil é uma loucura a quantidade de jogos que a gente tem. Faz 15 dias que estamos viajando. Meus companheiros estão bem, e eu vou ter que melhorar da porta para dentro”, disse o jogador.

Números de Calleri

Calleri é inegavelmente a peça mais importante do São Paulo. Nesta temporada, eledisputou 19 partidas e marcou sete gols. Além disso, ainda foi responsável por duas assistências.

Calendário

Sem Calleri disponível, o Tricolor Paulista volta a campo na próxima segunda-feira (13) para medir forças contra o Fluminense, no Morumbis, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.