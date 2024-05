Pai jogador, atentado a tiros: três fatos extracampo sobre Carlos Miguel, goleiro do Corinthians

Carlos Miguel é o novo titular do Corinthians, colocando no banco o ídolo Cássio, ums dos maiores jogadores da história do Timão. O arqueiro de 25 anos e 2,05 metros de altura que passou pelas bases de Flamengo e Internacional, passou por tragédia familiar, tem pai ex-jogador do Botafogo e um affair com uma ex-BBB. As informações são do ‘ge’.

Veja 3 fatos extracampo sobre Carlos Miguel

1- PAI GOLEIRO

Carlos Miguel é filho de Cláudio Zaquieu Pereira, ex-goleiro do Botafogo nos anos 1970 e que teve curta carreira, mas foi importante na escolhida da profissão do filho. Alem disso, ele também tem um irmão que tentou ser goleiro, passou pelas bases de Vasco e Fluminense, mas depois desistiu do futebol. 2 – PAIS ASSASSINADOS

Os pais do goleiro foram assassinados a tiros em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, quando o atleta tinha apenas sete anos de idade, mas ele o irmão sobreviveram porque conseguiram se esconder em um dos quartos da casa e viveram traumatizados com medo dos atiradores retornaram, mas a morte dos pais nunca foi solucionada.

3 – AFFAIR COM EX-BBB

Carlos Miguel e Yasmin Brunet viveram affair entre o final do ano passado e inicio desse ano, mas o atleta nunca falou sobre o caso abertamente. O assunto ficou na mídia porque a influencer chegou a comentar o romance com um jogador do Corinthians dentro do reality show da Globo.