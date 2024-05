Corinthians reencontra Tite após 15 anos; entenda

No próximo sábado (11), o Corinthians encara o Flamengo no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além de toda a rivalidade do jogo, um dos principais atrativos é o reencontro de Tite, atualmente no Fla, com o Corinthians, clube onde fez história.

Identificado com o Timão, o treinador tem três passagens, sendo duas delas com títulos. Entre as taças, a principal delas é o Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar de contar com a idolatria de grande parte da torcida, a relação entre Tite e Corinthians está abalada. A causa se deu por conta da atitude do treinador. Logo depois de sair da Seleção Brasileira, Tite afirmou que não trabalharia ao longo da temporada 2023. Mesmo assim, o Alvinegro buscou a sua contratação.

Com o sonho de contar com o ídolo no banco de reservas, quatro propostas foram apresentadas ao treinador, mas sem sucesso. De forma surpreendente, Tite aceitou o Flamengo e despertou a ira dos corintianos, que sonhavam com o seu retorno ao clube.

15 anos do último Corinthians x Tite

Agora, pelo time carioca, ele vai experimentar a sensação de jogar contra o Corinthians, algo que não ocorria desde 2009. Pelo Brasileirão daquele ano, o Inter de Tite perdeu por 2 a 1.

Vale citar, que naquela temporada, Tite perdeu justamente para o Corinthians a decisão da Copa do Brasil. Vitória Alvinegra na ida e empate no Beira-Rio.

