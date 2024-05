Real enfrenta Atlético-MG no Defelê em busca de superar sequencia negativa

O Real Brasília recebe o Atlético-MG na capital federal, neste sábado, às 15h, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino A1. A equipe candanga está há três rodadas sem vencer, mas entra em campo agora como favorita contra as lanternas do campeonato. A partida terá transmissão do Canal Goat, pelo YouTube, e para prestigiar diretamente do Estádio Defelê os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Faltando seis rodadas para o fim da etapa de pontos corridos, o Real ocupa a 11ª posição na tabela. As Vingadoras ainda não venceram nenhuma partida e o único ponto conquistado foi no empate contra o Botafogo na 7ª rodada. Porém, apesar dos cenários opostos e nove pontos de diferença na tabela, as Leoas tem o mesmo número de gols que as adversárias. Cada uma balançaram as redes apenas seis vezes, em nove partidas.

O Real vem de uma sequência de dois jogos fora de casa, nos quais saiu derrotado de ambos. Apesar do placar negativo de 1 x 0 para o RB Bragantino na rodada passada, as Leoas do Planalto ainda brigam por uma vaga na próxima fase. A situação do Atlético é mais delicada. A equipe belorizontina foi goleada pelo São Paulo por 6 x 0, no último domingo (5).

Ficha técnica

Local: Estádio Defelê (DF)

Data: sábado (11/5), às 15h

Transmissão: Canal Goat (YouTube)

Arbitragem: Elizabete Cordeiro dos Santos Gomes (CE), auxiliada por Kinberlyn Morais Ramos (DF) e Anna Carolina Sales de Souza (DF). A quarta árbitra é Cassia Franca de Souza (DF).

Escalações prováveis

Real Brasília

Dida; Laine, Nayara, Luciana, Vivi Acosta; Gabi Huertas, Maria Dias, Petra; Pitty, Ju Oliveira e Maiara. Técnico: Dedê Ramos.

Atlético-MG

Thamirys; Karol Alves, Jaqueline, Laiza, Duda Batista; Joycinha, Ju Pacheco, Tuca; Anny Marabá, Ingrid e Stefany. Técnico: Bruno Proton.