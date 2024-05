Fábio Carille vai iniciar rodízio no elenco do Santos

Fábio Carille vai mexer no elenco do Santos nas próximas rodadas - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos começou a Série B da melhor forma e venceu os três compromissos que disputou, fato que deixou a equipe na liderança do torneio, com 100% de aproveitamento.

Por causa do início positivo, a comissão técnica projeta as próximas rodadas e, a tendência é que após o compromisso com o Amazonas FC, o time titular sofra alterações.

De acordo com o técnico Fábio Carille, logo depois do jogo em Manaus, o calendário aperta e as mudanças serão iniciadas.

“Vamos jogo a jogo. Tenho que ver a recuperação junto com o DM e a preparação física para tomar decisões. Ideia é não mexer muito. De segunda para sábado todos chegam bem, depois projetamos. De sábado para quarta acho que também. Talvez quarta para domingo começamos a pensar melhor”, disse o técnico.

Elenco animado

Além da questão física, um dos pontos que forçam o treinador a mexer no time é o calendário mais leve. Com o intuito de não perder os jogadores, ele quer estimular a competitividade e dar ritmo aos atletas.

Campanha do Santos

Nos três primeiros jogos da Série B, o Santos de Fábio Carille venceu Paysandu, Avaí e Guarani. Líder do torneio, a equipe marcou oito gols e sofreu apenas um, desempenho que certamente deixa o time como um dos favoritos ao acesso.

