Senado Federal fará sessão especial em homenagem a Ayrton Senna

O nome de Ayrton Senna será sacramentado de vez como herói do Brasil. Em sessão especial, o Senado Federal vai homenagear o piloto nesta sexta-feira (10/5), com a assinatura simbólica no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O momento solene será no Plenário, às 15h, e terá a presença de Leonardo Senna, irmão do automobilista, e Ewerton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. A morte do tricampeão de Fórmula 1 completou 30 anos na semana passada.

O nome do ídolo nacional será assinado simbolicamente no “Livro de Aço”, como é chamado o item, fruto de um Projeto de Lei de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes, aprovado na Comissão do Esporte. Também estarão presentes autoridades políticas, parlamentares, desportistas e familiares de Senna.

Além da assinatura, será feita a apresentação do Instituto Ayrton Senna, organização inaugurada em novembro de 1994 para seguir o desejo do piloto em proporcionar mais oportunidades para os brasileiros. Nos 30 anos de atuação, a organização impactou positivamente mais de 36 milhões de crianças, jovens e educadores através da educação.

A sessão especial em homenagem ao tricampeão será transmitida ao vivo na TV Senado e no canal oficial do senador Astronauta Marcos Pontes no YouTube.

Legado de Senna

Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Dono de três títulos mundiais de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, o brasileiro é amplamente reconhecido como um dos maiores pilotos da categoria. Em homenagem aos 30 anos do falecimento, o Correio produziu um especial contando sobre os legados de Senna.

Em três episódios, a série apresenta a forma como ele foi eternizado na arte pelo personagem Senninha, o papel de ídolo para pilotos da atualidade e a saudade que deixou no coração dos brasileiros.