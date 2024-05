Ministro do Esporte quer paralisação temporária do futebol brasileiro

André Fufuca, ministro do Esporte - (crédito: Foto: Reprodução/Partido Progressistas)

O Ministro do Esporte, André Fufuca, defendeu nesta quinta-feira (9) a paralisação do futebol brasileiro em razão da enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Afinal, Grêmio, Internacional e Juventude não têm condições de treinar e participar de jogos.

Ele afirmou que se articula na CBF para suspender temporariamente todas as atividades o mais rapidamente possível no futebol masculino e no feminino.

“Diante do cenário de calamidade pública e das severas consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, defenderemos junto à CBF a suspensão temporária Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino”, disse Fufuca, em entrevista à ESPN.

Até o momento, houve o cancelamento apenas das partidas do trio gaúcho da Série A pelo prazo de 20 dias. Inicialmente, as equipes só retornariam aos jogos a partir do dia 27 de maio. Mas a previsão de fortes chuvas para os próximos dias tende a comprometer o retorno aos gramados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.