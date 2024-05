Envolvido em nova polêmica, saiba o valor do jatinho utilizado por Hulk e esposa

O atacante do Atlético, Hulk, novamente teve seu nome em páginas de fofocas. No entanto, desta vez o motivo não foi culpa do atleta. O jornalista Léo Dias foi obrigado a desmentir, após determinação da justiça, uma informação divulgada há mais de um ano sobre o relacionamento do atleta. Hulk é um dos principais jogadores do Brasil e um dos mais bem pagos. Isso, inclusive, faz dele dono de uma aeronave luxuosa e bem cara. O J10 vai mostrar.

Afinal, Hulk comprou um novo jatinho há pouco mais de um ano. E a aeronave não é qualquer uma. O modelo Hawker 400XP é avaliado em R$ 40 milhões.

A aeronave, inclusive, é toda personalizada para o jogador atleticano. O modelo é preto e branco com detalhes dourados. Além disso, tem as iniciais de Hulk na parte externa. Quando comprou, o jogador recebeu a aeronave com sua esposa Camila e outros familiiares.

O novo jatinho de Hulk tem capacidade para seis passageiros, além dos dois pilotos. O jogador tem utilizado aeronaves particulares para visitar seus familiares na Paraíba.

Léo Dias desmente informação

Léo Dias explicou, nesta quarta-feira (8), que as informações passadas sobre o jogador com a empresária Iran Ângelo, no primeiro momento, não eram verídicas.

Na época, aliás, Léo informou que Hulk teria traído a ex-mulher com a atual, Camila, que, aliás, é sua sobrinha. O jornalista também chegou a falar que o relacionamento entre o jogador atleticano e a atual esposa teria causado desconforto na família.

“Em audiência realizada no dia 30 de abril de 2024, perante a 16° Vara Criminal da Comarca de Pernambuco, as partes Camila, Givanildo e Leonardo chegaram em composição de acordo, no qual ficou estabelecido que: O Sr. Leonardo pede desculpas a Camila e Givanildo pela divulgação de informações que partiram de uma fonte e que lhe mostrou informações da separação de Givanildo: Fica esclarecido, portanto, que fogem da realidade dos fatos, as seguintes informações repassadas pela citada fonte”, postou Léo Dias na legenda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.