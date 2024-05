No Grupo C da Libertadores, The Strongest bate Estudiantes e vira líder

Um dos jogos que fechou a quarta rodada na fase de grupos da Libertadores, The Strongest e Estudiantes se enfrentaram no Estádio Hernando Siles. Com a vitória dos bolivianos por 1 a 0, a equipe dirigida (novamente) por Ismael Rescalvo chegou aos sete pontos e assumiu a liderança no Grupo C. Enquanto o Huachipato é o segundo colocado, com cinco unidades, Estudiantes (quatro) e Grêmio, com três, fecham a chave. Vale lembrar que, em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Tricolor não jogou nesta rodada.

Em partida de poucas emoções, o primeiro lance de real perigo veio na bola aérea, aos 13 minutos. Após levantamento feito por Michael Ortega, em cobrança de falta, Luciano Ursino escapou da marcação e testou pro fundo das redes do arqueiro Matías Mansilla. O assistente acusou impedimento, mas a revisão do VAR confirmou o gol.

No misto de poupar fôlego e a necessidade de reação, o Estudiantes tinha dificuldades de imprimir volume ofensivo. Especialmente, por não se movimentar com velocidade e precisão suficientes para bagunçar a marcação boliviana. Algo que, consequentemente, sustentou a vantagem dos donos da casa até o intervalo.

Reação insuficiente

Os visitantes voltaram mais agudos no tempo complementar e tiveram uma chance clara de, rapidamente, deixar tudo igual. Em batida de escanteio, Edwin Cetré apareceu livre e testou para uma defesa espetacular de Guillermo Viscarra, salvando em cima da linha.

Apesar do bom início, até pela questão física, o volume de criação ofensiva não foi mantido com o decorrer da etapa complementar. Principalmente, diante da postura bastante defensiva do The Strongest no congestionamento de sua intermediária.

Assim, os argentinos até tiveram outra oportunidade mais nitída de marcar com o chute potente de Piatti para grande defesa de Viscarra, mas não foi suficiente para evitar o revés em La Paz.

