Bragantino bate Racing e cola na liderança do Grupo H da Sula

Thiago Borbas celebra. Foi dele os dois gols do Bragantino sobre o Racing - (crédito: Foto: Miguel Schincariol via Getty Images)

O Bragantino está muito vivo na Copa Sul-Americana. Afinal, nesta quinta-feira (9/5), venceu o Racing, por 2 a 1, em jogo pela quarta rodada do Grupo H. Os destaques desta partida no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, foram o atacante Borbas, autor de dois gols, e o goleiro Cleiton, com defesas importantes. Mas fou um jogo curioso, pois o Borbas fez seus dois gols antes dos dez minuitos. Depois, levou pressão, mas o Racing só marcou uma vez, com Solari. Todos os gols foram no primeiro tempo. Foi à forra da derrota no turno.

A vitória leva o Bragantino aos mesmos nove pontos do Racing. Como o grupo se completa com Coquimbo Unido-CHL (4) e Sportivo Luqueño-PAR (1) tudo indica que os paulistas e os argentinos ficarão nos primeiros lugares. Mas vale lembrar que apenas o primeiro avança direto às oitavas. O segundo colocado joga repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana

Bragantino inicia a mil por hora

O Bragantino começou arrasador. Aos cinco minutos, Borbas recebeu de Ramires e fez 1 a 0. Aos sete, aproveitou um chute de Sasha na trave e ampliou. Parei prenúncio de goleada? Nada disso. Afinal, o Racing se recompôs criou duas chances do Adrian Martínez, fez um gol com Solari e passou a levar pressão. Os argentinos, por pouco não empataram no primeiro tempo. Méritos para o bom trabalho do goleiro Cleiton.

Racing na pressão

Na etapa final, depois de dez minutos de estudos, o Racing passou a pressionar mais, enquanto o Bragantino apenas assustou em eventuais contra-ataques. Entretanto, os argentinos pararam nas boas de fesas de Cleiton, que saiu como o melhor em campo. Enfim, o Massa Bruta garantiu importante vitória. Porém, apesar de ter os mesmos nove pontos do Racing, está em segundo lugar. Afinal, o prmeiro critério de desempate é o saldo e os argentinos levam a melhor: 5 a 0.

RB BRAGANTINO 2X1 RACING-ARG

Copa Sul-Americana – Grupo H – 4ª rodada

Data: 9/5/2024

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Público: 4.850

Renda: R$ 162.135,00

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Jadsom, Silva, 27’/2ºT), Gustavinho (Lucas Cunha, 42’/2ºT) e Eduardo Sasha (Lucas Evangelista, 22’/2ºT); Borbas (Talisson, 42’/2ºT) e Henry Mosquera (Vitinho, 27’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha.

RACING: Árias; Di Cesare, Santiago Sosa (Roger Martínez, 39’/2ºT), Agustin Basso e Facundo Mura (Martirena, 30’/2ºT); Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Almendra (Nardoni, 30’2ºT) e Maximiliano Salas (Baltasar Rodríguez, 19’/2ºT); Adrian Martinez e Solari (Carbonero, 30’/2ºT). Técnico: Gustavo Costas.

Gols: Borbas, 5’/1ºT (1-0); Borbas, 7’/1ºT (2-0); Solari, 25’/1ºT (2-1)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Augusto Menéndez (PER)

Cartões Amarelos: Gustavinho (BGT); Di Cesare, Adrian Martínez, Baltasar Rodríguez (RAC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.