Goiás x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Ituano se enfrentam na noite desta sexta-feira (10), no Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO), pela quarta rodada da Série B. Com sete pontos, os esmeraldinos estão invictos na competição e ocupam a quarta posição na tabela, somando duas vitórias e um empate. A situação dos visitantes, entretanto, é oposta. Com três derrotas, estão zerados e só não ocupam a lanterna porque fizeram um gol a mais que o Guarani.

Onde Assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Canal Premiére, pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Goiás

O time Esmeraldino, em suma, vem de um triunfo sobre o Brusque, busca neste fim de semana manter sua invencibilidade e, por consequência, sua posição entre os quatro primeiros na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o próximo confronto, as ausências certas na equipe devem ser o meia Régis e o zagueiro Messias, ambos lesionados. Assim, é provável que o técnico Márcio Zanardi opte por manter a formação titular dos últimos jogos, com três zagueiros.

Entretanto, mudanças na escalação titular não são descartadas, dada a sequência de partidas enfrentadas pelo time goiano nas últimas semanas, incluindo compromissos válidos pela Série B e Copa do Brasil.

Como chega o Ituano

O Galo de Itu amargou derrotas em todas as suas partidas na Série B até o momento e enfrenta uma crise que remonta ao Campeonato Paulista, onde foi rebaixado para a Série A2. O técnico Alberto Valentim terá duas baixas na zaga para o jogo em Goiânia, já que Marcel e Claudinho foram expulsos no último confronto contra o Novorizontino e terão que cumprir suspensão automática.

Diante disso, há, por fim, a possibilidade de o treinador abrir mão do esquema com três zagueiros, que não tem surtido efeito, e retornar a uma formação com quatro defensores.

GOIÁS X ITUANO

Quarta rodada da Série B

Data e horário: 10/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: 9/5/2024

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Rafael Gava e Sander; Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi

ITUANO: Jefferson; Léo Oliveira, Wálber, Rodrigo e Edu Diniz (Jonatahn Silva); Miqueias, Person, Vinícius e Thonny Anderson (Bruno Xavier); Leozinho e Salatiel.. Técnico: Alberto Valentim

Árbitro: Fabio Augusto Sa (SE); Assistentes:; VAR:

Assistentes: Daniel Vidal (SE) e Vanessa Azevedo (SE)

VAR: Philip Bennett (RJ)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.